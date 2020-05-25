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"Он действительно сломал мне нос". Гиггз – про самого сложного оппонента и лучшего партнера по команде

Англия
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Речь о легендарном капитане "нерадзурри"

"Он действительно сломал мне нос". Гиггз – про самого сложного оппонента и лучшего партнера по команде
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Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался в клубном подкасте, что бывший капитан миланского "Интера" Хавьер Дзанетти – самый сложный оппонент среди всех, с которыми он только встречался на футбольном поле. Цитирует валлийца Goal.com.

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"Хавьер – самый лучший игрок, которому я противостоял. Во время четвертьфинала ЛЧ-98/99 у меня сложилось впечатление, что он способен бегать весь день. Отличные оборонительные навыки, постоянное нахождение на мяче, жесткость – это отличало его. Дзанетти действительно сломал мне нос в том матче".

"Лучший партнер? Роналду недолго был с нами, но он продолжил блистать и после этапа в "Юнайтед". Думаю, я выделю Скоулза. На тренировках он буквально издевался над одноклубниками – Пол думал намного быстрее остальных".

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В статье: Криштиану Роналду Пол Скоулз Райан Гиггз Хавьер Дзанетти Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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