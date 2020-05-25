"Он действительно сломал мне нос". Гиггз – про самого сложного оппонента и лучшего партнера по команде

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз признался в клубном подкасте, что бывший капитан миланского "Интера" Хавьер Дзанетти – самый сложный оппонент среди всех, с которыми он только встречался на футбольном поле. Цитирует валлийца Goal.com.

"Хавьер – самый лучший игрок, которому я противостоял. Во время четвертьфинала ЛЧ-98/99 у меня сложилось впечатление, что он способен бегать весь день. Отличные оборонительные навыки, постоянное нахождение на мяче, жесткость – это отличало его. Дзанетти действительно сломал мне нос в том матче".