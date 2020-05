АПЛ официально подтвердила дату возвращения

АПЛ официально подтвердила информацию, которую ранее опубликовали ряд английских СМИ. Чемпионат вернется уже 17-го июня.

Сначала будут сыграны два перенесенных матча - "Ман Сити" - "Арсенал" и "Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед". Матчи 30-го тура начнутся уже с 19-го числа.

Также были названы запланированные тайм-слоты, в которые будут сыгранны поединки (время указано киевское):

Пятница: 22:00

Суббота: 14:30, 17:00, 19:30 и 22:00

Воскресенье: 14:00, 16:00, 18:30 и 21:00

Понедельник: 22:00

Вторник, среда, четверг: 20:00 и 22:00

17.06.2020



Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place