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Абрамович намерен поддержать Лэмпарда и готов провернуть два топ-трансфера
Челси намерен серьезно усилиться перед началом нового сезона
Владелец "Челси" Роман Абрамович готов поддержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда и инвестировать в клуб этим летом. По информации The Athletic, лондонский клуб намерен приобрести двух игроков топ-уровня.
По данным источника, одной из главных трансферных целей "Челси" является защитник "Лестера" Бенджамин Чилвел.
Также сообщается, что в шорт-листе "синих" также находся полузащитник "Байера" Кай Хаверц, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, нападающий "Лиона" Мусса Дембеле и форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.