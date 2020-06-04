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Абрамович намерен поддержать Лэмпарда и готов провернуть два топ-трансфера

Англия
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Челси намерен серьезно усилиться перед началом нового сезона

Абрамович намерен поддержать Лэмпарда и готов провернуть два топ-трансфера
Новина українською

Владелец "Челси" Роман Абрамович готов поддержать главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда и инвестировать в клуб этим летом. По информации The Athletic, лондонский клуб намерен приобрести двух игроков топ-уровня.

По данным источника, одной из главных трансферных целей "Челси" является защитник "Лестера" Бенджамин Чилвел.

Также сообщается, что в шорт-листе "синих" также находся полузащитник "Байера" Кай Хаверц, вингер дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, нападающий "Лиона" Мусса Дембеле и форвард "РБ Лейпциг" Тимо Вернер.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мусса Дембеле Роман Абрамович Лион Фрэнк Лэмпард Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Тимо Вернер "Лестер Сити" РБ Лейпциг Бенджамин Чилвел Кай Хавертц Джейдон Санчо
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