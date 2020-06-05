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Челси готов заплатить за Вернера 60 миллионов евро

Англия
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Лондонцы намерены усилить состав

Челси готов заплатить за Вернера 60 миллионов евро
Новина українською

"Челси" близок к подписанию форварда "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

По информации журналиста Николо Скиры, трансфер 24-летнего форварда обойдется "Челси" в 60 млн евро. С самим немцем у лондонского клуба уже согласован договор до 2025 года с заработной платой в размере 10 млн евро плюс бонусы.

От суммы трансфера Вернера 15% достанется "Штутгарту", который сохранил за собой такую опцию при продаже нападающего в "РБ Лейпциг" в 2016 году.

Источник сообщает, что в настоящий момент заключение сделки находится на финишной прямой, и вскоре о ней объявят официально.

В текущем сезоне Вернер провел во всех турнирах 40 матчей, забил 31 гол и сделал 12 ассистов.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер РБ Лейпциг
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