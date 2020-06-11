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Тоттенхэм и Эвертон попытаются подписать центрбека Челси
Зума впечатлил Анчелотти и Моуриньо
"Эвертон" и "Тоттенхэм" надеются подписать Курта Зума из "Челси", пишет Daily Express.
Защитник провел прошлый сезон в аренде в "Эвертоне" и произвел большое впечатление, в то время как тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью купил француза для "аристократов" в 2014 году.
В этом сезоне Зума сыграл немалую роль, играя под руководством Фрэнка Лэмпарда, но "Челси" может испытать соблазн продать игрока в связи с летними затратами.
В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 22 матча в рамках АПЛ.
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