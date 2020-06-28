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Лэмпард: Пулишич может достичь уровня Салаха и Мане
Наставник доволен формой американца
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард уверен, что вингер Кристиан Пулишич способен достичь уровня Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити" или Мохамеда Салаха с Садио Мане из "Ливерпуля".
"Думаю, он может стать действительно большим игроком, потому что он заявил о себе в Германии в столь юном возрасте, а затем сделал большой шаг в своей карьере, в связи с чем возросли и ожидания, однако нам нужно держать в уме его возраст. Его мастерство не подвергается сомнению, и мы можем видеть, что он очень хочет стать лучше. В данный момент он особенно голоден, потому что пропустил какое-то время с травмой.
Если посмотреть на игроков вокруг, которые тоже совершили такого рода прыжок, то можно обратить внимание на Рахима Стерлинга, Салаха и Мане. Кристиан способен быль столь же эффективен, действуя на фланге. Он понимает, какую работу ему нужно проделать для этого. У него определенно есть талант, и ему нужно достичь этого уровня.
Я рад, что могу рассчитывать на него в данную минуту, он упорно работает каждый день, и он максимально амбициозен", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.
После возвращения из карантина Пулишич отметился голами в матчах с "Астон Виллой" (2:1) и "Ман Сити" (2:1).