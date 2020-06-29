Стало известно, почему Пулишич не доиграл поединок с Лестером

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард после матча ¼ финала Кубка Англии с "Лестером" (1:0) рассказал, почему защитник команды Андреас Кристенсен пропустил поединок с "лисами", а хавбек Кристиан Пулишич был заменен на 72-й минуте. Цитирует тренера пресс-служба "Челси".

"У датчанина возникли небольшие проблемы с мышцами бедра. Вчера он попытался тренироваться, но ощущал дискомфорт – мы приняли решение дать ему отдохнуть".