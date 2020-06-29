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Стало известно, почему Пулишич не доиграл поединок с Лестером

Англия
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У Кристиана травма

Стало известно, почему Пулишич не доиграл поединок с Лестером
Новина українською

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард после матча ¼ финала Кубка Англии с "Лестером" (1:0) рассказал, почему защитник команды Андреас Кристенсен пропустил поединок с "лисами", а хавбек Кристиан Пулишич был заменен на 72-й минуте. Цитирует тренера пресс-служба "Челси".

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"У датчанина возникли небольшие проблемы с мышцами бедра. Вчера он попытался тренироваться, но ощущал дискомфорт – мы приняли решение дать ему отдохнуть".

"У Кристиана травма икроножной мышцы, поэтому мы решили перестраховаться и заменить его. В ближайшие дни проведем углубленное обследование, но будем надеяться, что повреждение несерьезное".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Андреас Кристенсен Кристиан Пулишич
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Источник:
Челси

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