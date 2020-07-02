Шеффилд Юнайтед – Тоттенхэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Тоттенхэм" и "Шеффилд", в теории, остаются претендентами на место в Лиге Чемпионов. Игра двух коллективов сейчас далека от идеала, но победа сегодня серьезно укрепит позиции одного из клубов. Ожидается достаточно интересный поединок.

АПЛ. 32-й тур

Шеффилд Юнайтед 20:00 Тоттенхэм

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