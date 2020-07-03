Два игрока МЮ претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в июне

АПЛ на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в июне.

В список вошли защитник Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из пяти), полузащитник Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и передача в 5 матчах), форвард Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и передача в 3 матчах), форвард Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), форвард Антони Марсьяль ("МЮ", 3 гола и передача в 3 матчах) и форвард Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", гол в 2 матчах).

Лучшим игроком до паузы из-за пандемии коронавируса в феврале стал Бруну Фернандеш.