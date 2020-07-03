  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Два игрока МЮ претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в июне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Два игрока МЮ претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в июне

Англия
(1 голосов)

Помимо них в этот перечень попал и Рауль Хименес

Два игрока МЮ претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в июне
Новина українською

АПЛ на официальном сайте опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока лиги в июне.

В список вошли защитник Конор Коуди ("Вулверхэмптон", 4 сухих матча из пяти), полузащитник Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед", 3 гола и передача в 5 матчах), форвард Дэнни Ингс ("Саутгемптон", 3 гола и передача в 3 матчах), форвард Рауль Хименес ("Вулверхэмптон", 2 гола в 3 матчах), форвард Антони Марсьяль ("МЮ", 3 гола и передача в 3 матчах) и форвард Аллан Сен-Максимен ("Ньюкасл", гол в 2 матчах).

Лучшим игроком до паузы из-за пандемии коронавируса в феврале стал Бруну Фернандеш.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...