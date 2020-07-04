АПЛ. Очередное поражение Норвича, минимальная победа Брайтона

"Чайки" сохраняют хорошие шансы задержаться в элите на следующий сезон. После этой скромной победы "Брайтон" ушел от "Вест Хэм" и удалился от зоны вылета на комфортные девять очков. Единственный гол во встрече забил Троссар после стремительной контратаки и паса с фланга от Муйя, ему оставалось лишь в одно касание переправить мяч в сетку. "Норвичу" на расстоянии семи очков от спасительного места, но по игре видно, что вряд ли "канареек" уже что-то спасет.

Чемпионат Англии. 33-й тур

Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Брайтон 0:1

Голы: Троссар 25

Норвич: 1. Крул, 2. Эронз, 15. Клозе, 23. Маклин, 11. Эрнандес, 12. Льюис, 25. Дуда, 27. Тетти, 35. Годфри, 17. Буэндия, 20. Дрмич.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 8. Биссума, 18. Муй, 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар, 44. Коннолли