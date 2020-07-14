Матич о шансах МЮ на ЛЧ: Челси и Лестер потеряли очки и теперь все в наших руках

В рамках 35-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" дома сыграл с "Саутгемптоном" 2:2. После матча полузащитник "красных дьяволов" Неманья Матич оценил шансы "МЮ" на попадание в Лигу чемпионов.

"Мы не должны опускать голову, нам предстоит провести еще три матча. Следующий – против "Кристал Пэлас" в четверг. Если мы выиграем три последних матча, то попадем в Лигу чемпионов. Поэтому мы должны сохранять позитивный настрой и продолжать работать так, как раньше. Все в наших руках. Ситуация находится в нашей власти, мы должны как можно быстрее восстановиться.

Сейчас нам предстоит другой матч, мы снова сыграем с очень хорошей командой, так что мы должны отдать все силы, потому что хотим играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Я считаю, что мы заслуживаем этого. Хочу сказать, что мы должны продолжать работать, хорошо восстановиться. Посмотрим в четверг, будем ли мы готовы. Я уверен, что это будет так.

Конечно, три месяца назад ситуация не была в наших руках. Нам нужно было, чтобы "Челси" и "Лестер" теряли очки, и, конечно, они это сделали. Сейчас мы отстаем от "Челси" на один балл, и все в наших руках. Мы будем двигаться от игры к игре. Сначала подумаем о "Пэлас". Предстоящие недели очень важны для нас. Мы отдадим все, обещаем, что отдадим все ради того, чтобы этот клуб играл в Лиге чемпионов.

Конечно, нам предстоит полуфинал Кубка против "Челси". Мы покажем свой максимум, чтобы наши фанаты испытывали гордость", – рассказал Матич.