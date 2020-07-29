Ливерпуль ждет соперника: стала известна дата и место проведения Суперкубка Англии

Суперкубок Англии-2019/20 узнает своего обладателя в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 августа, как сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны. В этом поединке "Ливерпуль" сыграет с "Челси" или "Арсеналом".

Читайте такжеКлопп: Завтрак с Алексом Фергюсоном – это как встреча с Папой Римским

Мерсисайдцы стали чемпионами Англии: по регламенту турнира триумфатор АПЛ встретится с обладателем Кубка Англии – этот трофей "Челси" и "Арсенал" разыграют 1 августа.

Матч за Суперкубок проводится перед началом каждого сезона. Основной целью розыгрыша турнира является сбор средств Футбольной ассоциацией на различные благотворительные цели в Англии. Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити", наиболее титулован – "Манчестер Юнайтед" (21).