  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ливерпуль ждет соперника: стала известна дата и место проведения Суперкубка Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль ждет соперника: стала известна дата и место проведения Суперкубка Англии

Англия
(1 голосов)

Конец августа

Ливерпуль ждет соперника: стала известна дата и место проведения Суперкубка Англии
Новина українською

Суперкубок Англии-2019/20 узнает своего обладателя в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 29 августа, как сообщает пресс-служба футбольной ассоциации страны. В этом поединке "Ливерпуль" сыграет с "Челси" или "Арсеналом".

Читайте такжеКлопп: Завтрак с Алексом Фергюсоном – это как встреча с Папой Римским

Мерсисайдцы стали чемпионами Англии: по регламенту турнира триумфатор АПЛ встретится с обладателем Кубка Англии – этот трофей "Челси" и "Арсенал" разыграют 1 августа.

Матч за Суперкубок проводится перед началом каждого сезона. Основной целью розыгрыша турнира является сбор средств Футбольной ассоциацией на различные благотворительные цели в Англии. Действующий обладатель трофея – "Манчестер Сити", наиболее титулован – "Манчестер Юнайтед" (21).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Уэмбли (Лондон) Суперкубок Англии Кубок Англии Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The FA

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...