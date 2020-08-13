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Центрбэк-фристайлер. Как защитник Челси работает с мячом. ВИДЕО

Англия
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В центре внимания - Зума

Центрбэк-фристайлер. Как защитник Челси работает с мячом. ВИДЕО
Новина українською

В футболе есть поговорка: техничный защитник - беда в команде. Трудно сказать, касается ли это "Челси" и Курта Зумы. Но то, что француз умеет работать с мячом, подтверждает видео, опубликованное пресс-службой аристократов. Что сказать - жонглирует Зума не хуже футбольных фристайлеров.

К слову, Курт действительно любит похвастаться своей техникой в игре. Как вот, например, в этом эпизоде. Главное, чтобы такие моменты не обходились команде дорогой ценой.

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В статье: Челси (Лондон) Курт Зума
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