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Центрбэк-фристайлер. Как защитник Челси работает с мячом. ВИДЕО
В центре внимания - Зума
В футболе есть поговорка: техничный защитник - беда в команде. Трудно сказать, касается ли это "Челси" и Курта Зумы. Но то, что француз умеет работать с мячом, подтверждает видео, опубликованное пресс-службой аристократов. Что сказать - жонглирует Зума не хуже футбольных фристайлеров.
Casual, @KurtZouma! pic.twitter.com/o2cAeIINiI— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 13, 2020
К слову, Курт действительно любит похвастаться своей техникой в игре. Как вот, например, в этом эпизоде. Главное, чтобы такие моменты не обходились команде дорогой ценой.
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