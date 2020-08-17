Гвардиола останется в Манчестер Сити

Футбольный агент Хосеп Мария Оробит высказался о будущем своего клиента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы .

- Пеп останется в "Сити". На 100 процентов. Возвращении в "Барселону" сейчас невозможно, – сказал Оробит.

Была информация о том, что руководство английского клуба поддерживает испанца, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3) на стадии 1/4 финала.