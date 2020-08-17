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Гвардиола останется в Манчестер Сити
Пеп работает с "Сити" с 2016 года
Футбольный агент Хосеп Мария Оробит высказался о будущем своего клиента главного тренера "Манчестер Сити"
- Пеп останется в "Сити". На 100 процентов. Возвращении в "Барселону" сейчас невозможно, – сказал Оробит.
Была информация о том, что руководство английского клуба поддерживает испанца, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3) на стадии 1/4 финала.
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Источник:Goal.com
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
17.08.2020 в 16:04
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Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 16:12
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