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Гвардиола останется в Манчестер Сити

Англия
(2 голосов)

Пеп работает с "Сити" с 2016 года

Гвардиола останется в Манчестер Сити
Новина українською

Футбольный агент Хосеп Мария Оробит высказался о будущем своего клиента главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

- Пеп останется в "Сити". На 100 процентов. Возвращении в "Барселону" сейчас невозможно, – сказал Оробит.

Была информация о том, что руководство английского клуба поддерживает испанца, несмотря на вылет из Лиги Чемпионов от "Лиона" (1:3) на стадии 1/4 финала.

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В статье: Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
17.08.2020 в 16:04
Зря , как мне кажется...Пепу нужна не Барселона или Ман Сити сейчас, ему нужна пауза для перезагрузки. Ему бы отдохнуть какое то время от футбола, мне кажется это пошло бы ему на пользу для его дальнейшей карьеры.
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Dr. House (Подолье)
17.08.2020 в 16:12
В нього ще рік контракту із МС. Він хоче все ж таки досягти із МС мети- повернути чемпіонство (що цілком реально) і зробити останню спробу виграти із МС ЛЧ.
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