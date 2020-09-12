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Фулхэм - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа в исполнении команды Артеты
В первом матче АПЛ сезона 2020/21 состоялось лондонское дерби - "Фулхэм" принимал "Арсенал". В итоге "пушкари" одержали уверенную победу, подопечные Микеля Артеты забили три безответных мяча.
АПЛ. Первый тур
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)
Голы: Ляказетт 9, Габриэл 49, Обамеянг 57
Фулхэм: 12. Родак, 13. Рим, 3. Эктор, 4. Одои, 23. Брайан, 7. Кебано, 10. Кэрни, 21. Рид, 17. Кавалейру, 25. Онома, 47. Камара.
Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 25. Эль-Ненни, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 12. Виллиан, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.
Предупреждения: Эктор 26 - Обамеянг 39