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Фулхэм - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Уверенная победа в исполнении команды Артеты

Фулхэм - Арсенал 0:3. Обзор матча и видео голов
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В первом матче АПЛ сезона 2020/21 состоялось лондонское дерби - "Фулхэм" принимал "Арсенал". В итоге "пушкари" одержали уверенную победу, подопечные Микеля Артеты забили три безответных мяча. Два голевых паса на свой счет записал вингер канониров Виллиан, бразилец проводил свой первый матч за "Арсенал".

АПЛ. Первый тур

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Фулхэм - Арсенал 0:3

Голы: Ляказетт 9, Габриэл 49, Обамеянг 57

Фулхэм: 12. Родак, 13. Рим, 3. Эктор, 4. Одои, 23. Брайан, 7. Кебано, 10. Кэрни, 21. Рид, 17. Кавалейру, 25. Онома, 47. Камара.

Арсенал: 1. Лено, 2. Беллерин, 3. Тирни, 16. Холдинг, 6. Габриэл, 25. Эль-Ненни, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 34. Джака, 12. Виллиан, 9. Ляказетт, 14. Обамеянг.

Предупреждения: Эктор 26 - Обамеянг 39

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В статье: Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ
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