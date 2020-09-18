Агент Бэйла подтвердил переход в Тоттенхэм – экс-тренер шпор хочет, чтобы с Гаретом приехал и Модрич

Агент 31-летнего нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла подтвердил испанскому изданию AS, что переход его клиента в "Тоттенхэм Хотспур" на правах аренды – уже решенный вопрос. Сегодня валлиец должен отправиться в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт со "шпорами".

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Одновременно с этой новостью дал свой комментарий по поводу перехода экс-менеджер "лилейно-белых" Гарри Реднапп:

"Приобретите и Бэйла, и Модрича. Это был бы великолепный ход. Лука по-прежнему фантастический игрок. У них есть нападающие, но им нужен кто-то, чтобы подносить снаряды. Лука подойдет, у него убийственный вертикальный пас. Бэйл и Сон смогут творить по всему фронту атаки. "Тоттенхэм" станет похожим на "Ливерпуль", их тройка в нападении также изящно меняется местами".

Напомним, Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" летом 2013 года. Модрич переехал в Мадрид на год раньше.