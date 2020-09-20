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Хамес разыгрался. Эвертон - Вест Бромвич 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эвертон - Вест Бромвич, чемпионат Англии, 19.09.2020
Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Вест Бромвич, которые встречались во втором туре Английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Доменик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик. Впрочем, стоит отметить и Хамеса Родригес, на счету которого гол + ассист и еще одно непосредственное участие в забитом мяче благодаря филигранному подготовительному пасу.
Английская Премьер-лига. Второй тур
Эвертон - Вест Бромвич 5:2
Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Майкл Кин 54 - Диангане 10, Перейра 47
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