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Хамес разыгрался. Эвертон - Вест Бромвич 5:2. Видео голов и обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Эвертон - Вест Бромвич, чемпионат Англии, 19.09.2020

Хамес разыгрался. Эвертон - Вест Бромвич 5:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Вест Бромвич, которые встречались во втором туре Английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Доменик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик. Впрочем, стоит отметить и Хамеса Родригес, на счету которого гол + ассист и еще одно непосредственное участие в забитом мяче благодаря филигранному подготовительному пасу.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Эвертон - Вест Бромвич 5:2

Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Майкл Кин 54 - Диангане 10, Перейра 47

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В статье: Хамес Родригес Эвертон (Ливерпуль) Вест Бромвич Альбион Доминик Калверт-Льюин
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