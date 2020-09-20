Хамес разыгрался. Эвертон - Вест Бромвич 5:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Вест Бромвич, которые встречались во втором туре Английской Премьер-лиги. Героем встречи стал Доменик Калверт-Льюин, оформивший хет-трик. Впрочем, стоит отметить и Хамеса Родригес, на счету которого гол + ассист и еще одно непосредственное участие в забитом мяче благодаря филигранному подготовительному пасу.

Английская Премьер-лига. Второй тур

Эвертон - Вест Бромвич 5:2

Голы: Калверт-Льюин 31, 62, 66, Родригес 45, Майкл Кин 54 - Диангане 10, Перейра 47