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АПЛ. Минимальная победа Астон Виллы в матче с Шеффилдом
Уверенно и заслуженно по игре
Два матча второго тура АПЛ были вынесены на понедельник. В одном из них "Астон Вилла" на своем поле принимала "Шеффилд Юнайтед". Можно сказать, что "львы" провели успешную игру.
Во многом, исход встречи был предрешен еще в первом тайме. Сначала защитник гостей Джон Иган заработал красную карточку, а после, получив шанс всего матча, "Шеффилд" не реализовал пенальти. Вратарь Мартинес, недавно пришедший из "Арсенала", сыграл выше всяких похвал.
Хозяева имели несколько хороших моментов, но свой гол нашли лишь в середине второго тайма - голевой передачей Мингса воспользовался Конса. Несмотря на попытки хозяев, голов в матче больше не наблюдалось. Однако "Астон Виллу" устроила и минимальная победа, в то время как команда Криса Уайлдера ужасно выглядит в стартовых турах.
АПЛ, 2-й тур
"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0
Гол: Конса 63
Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Таргетт - Хурихэйн, Луис, Макгин - Трезеге, Уоткинс, Грилиш
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл - Бэшем, Иган, О`Коннел - Болдок, Лундстрем, Берг, Флэк, Стивенс - Берк, Макголдрик
Starting the season with a W! ✅— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 21, 2020
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