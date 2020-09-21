АПЛ. Минимальная победа Астон Виллы в матче с Шеффилдом

Два матча второго тура АПЛ были вынесены на понедельник. В одном из них "Астон Вилла" на своем поле принимала "Шеффилд Юнайтед". Можно сказать, что "львы" провели успешную игру.

Во многом, исход встречи был предрешен еще в первом тайме. Сначала защитник гостей Джон Иган заработал красную карточку, а после, получив шанс всего матча, "Шеффилд" не реализовал пенальти. Вратарь Мартинес, недавно пришедший из "Арсенала", сыграл выше всяких похвал.

Хозяева имели несколько хороших моментов, но свой гол нашли лишь в середине второго тайма - голевой передачей Мингса воспользовался Конса. Несмотря на попытки хозяев, голов в матче больше не наблюдалось. Однако "Астон Виллу" устроила и минимальная победа, в то время как команда Криса Уайлдера ужасно выглядит в стартовых турах.

АПЛ, 2-й тур

"Астон Вилла" - "Шеффилд Юнайтед" 1:0

Гол: Конса 63

Астон Вилла: Мартинес - Кэш, Конса, Мингс, Таргетт - Хурихэйн, Луис, Макгин - Трезеге, Уоткинс, Грилиш

Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл - Бэшем, Иган, О`Коннел - Болдок, Лундстрем, Берг, Флэк, Стивенс - Берк, Макголдрик