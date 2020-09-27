Лэмпард: Никто не винит Тиаго Силву, он станет великолепным игроком для нас

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку защитнику Тиаго Силве, после дебюта того в Премьер-Лиге.

На свой первый в карьере матч Премьер-Лиги — против "Вест Бромвича" в субботу — Силва вышел не просто в стартовом составе "синих", а с капитанской повязкой на рукаве.

В первом тайме "синие" пропустили три гола, и во втором из них Тиаго оказался напрямую повинен, просто подарив мяч Каллуму Робинсону, который затем успешно реализовал выход один на один.

Тем не менее, Лэмпард спешит поддержать бразильца, которому на прошлой неделе исполнилось 36, и верит, что ветеран еще проявит себя с лучшей стороны.