  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Лэмпард: Никто не винит Тиаго Силву, он станет великолепным игроком для нас
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лэмпард: Никто не винит Тиаго Силву, он станет великолепным игроком для нас

Англия
(1 голосов)

Бразилец допустил ошибку в дебютном матче АПЛ

Лэмпард: Никто не винит Тиаго Силву, он станет великолепным игроком для нас
Новина українською

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил поддержку защитнику Тиаго Силве, после дебюта того в Премьер-Лиге.

На свой первый в карьере матч Премьер-Лиги — против "Вест Бромвича" в субботу — Силва вышел не просто в стартовом составе "синих", а с капитанской повязкой на рукаве.

В первом тайме "синие" пропустили три гола, и во втором из них Тиаго оказался напрямую повинен, просто подарив мяч Каллуму Робинсону, который затем успешно реализовал выход один на один.

Тем не менее, Лэмпард спешит поддержать бразильца, которому на прошлой неделе исполнилось 36, и верит, что ветеран еще проявит себя с лучшей стороны.

"Он будет великолепным игроком для нас. Он был невероятен на протяжении своей карьеры, и я уверен, он сделает правильные выводы из своей ошибки, однако мы не виним его.

Когда случаются такие вещи, партнеры вокруг должны реагировать. Никто не вешает на него вину. Он признает свою ошибку, но это была его единственная ошибка в его первом матче Премьер-Лиги. Теперь это позади.

Он покажет гораздо больше, когда наберет форму он сам и когда наберет форму команда. Я не обвиняю игроков, но факт в том, что мы поставили себя в затруднительное положение из-за допущенных ошибок", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Тиаго Силва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...