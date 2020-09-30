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Официально: Челси отдал хавбека в аренду в Астон Виллу

Англия
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Достаточно неожиданно – вчера он был в заявке на "Тоттенхэм"

Официально: Челси отдал хавбека в аренду в Астон Виллу
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Английский полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли проведет текущий сезон в "Астон Вилле". Клуб из Бирмингема арендовал 26-летнего хавбека до конца кампании, как сообщает пресс-служба "львов". Менеджер "виллан" Дин Смит отметил:

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"Заполучить игрока уровня Росса – это настоящий переворот для нашего клуба, я уверен, что он преуспеет здесь и улучшит нашу команду".

Баркли сыграл в 33 матчах за сборную Англии. С января 2018 года Росс защищал цвета "Челси". До переезда в Лондон он выступал за "Эвертон" (179 матчей, 27 голов).

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Челси (Лондон) Росс Баркли
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Источник:
AVFC

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