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Официально: Челси отдал хавбека в аренду в Астон Виллу
Достаточно неожиданно – вчера он был в заявке на "Тоттенхэм"
Английский полузащитник лондонского "Челси" Росс Баркли проведет текущий сезон в "Астон Вилле". Клуб из Бирмингема арендовал 26-летнего хавбека до конца кампании, как сообщает пресс-служба "львов". Менеджер "виллан" Дин Смит отметил:
"Заполучить игрока уровня Росса – это настоящий переворот для нашего клуба, я уверен, что он преуспеет здесь и улучшит нашу команду".
Баркли сыграл в 33 матчах за сборную Англии. С января 2018 года Росс защищал цвета "Челси". До переезда в Лондон он выступал за "Эвертон" (179 матчей, 27 голов).
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