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"Задай вопрос Кулибали". Пресс-служба Манчестер Сити допустила ошибку при представлении Рубена Диаша

Англия
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"Задай вопрос Кулибали". Пресс-служба Манчестер Сити допустила ошибку при представлении Рубена Диаша
Новина українською

Пресс-служба "Манчестер Сити" допустила забавную ошибку при презентации 23-летнего защитника Рубена Диаша. Напомним, центрбек был приобретен из "Бенфики" за 68 миллионов евро.

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"Горожане" попросили своих поклонников задавать вопросы Калиду Кулибали на официальном сайте "Манчестер Сити", но по ссылке раскрывается профиль Диаша. Помимо "вопросов Калиду Кулибали" предлагалось приобрести и футболку сенегальца из "Наполи".

Отметим, что обе ошибки были достаточно оперативно исправлены.

"Задай вопрос Кулибали". Пресс-служба Манчестер Сити допустила ошибку при представлении Рубена Диаша - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Рубен Диаш
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