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"Задай вопрос Кулибали". Пресс-служба Манчестер Сити допустила ошибку при представлении Рубена Диаша
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Пресс-служба "Манчестер Сити" допустила забавную ошибку при презентации 23-летнего защитника Рубена Диаша. Напомним, центрбек был приобретен из "Бенфики" за 68 миллионов евро.
"Горожане" попросили своих поклонников задавать вопросы Калиду Кулибали на официальном сайте "Манчестер Сити", но по ссылке раскрывается профиль Диаша. Помимо "вопросов Калиду Кулибали" предлагалось приобрести и футболку сенегальца из "Наполи".
Отметим, что обе ошибки были достаточно оперативно исправлены.
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