СМИ: Наполи договорился с Шахтером по поводу трансфера Матвиенко

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко в ближайшее время может подписать трудовой договор с "Наполи". Украинский футболист заинтересовал руководство и тренерский штаб "адзурри".

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Также известно, что представители "Наполи" и донецкого "Шахтера" провели встречу, где уже обсудили трансфер Николая Матвиенко. По информации портала betnews365, "горняки" согласились продать своего защитника за 15 миллионов евро. Также "Шахтер" получит 10% от следующей продажи.

В прошлом сезоне Матвиенко сыграл в составе донецкого "Шахтера" 38 матчей (1 гол и 1 результативная передача).