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СМИ: Наполи договорился с Шахтером по поводу трансфера Матвиенко

Премьер-лига
(3 голосов)

Николай едет в Неаполь?

СМИ: Наполи договорился с Шахтером по поводу трансфера Матвиенко
Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Николай Матвиенко в ближайшее время может подписать трудовой договор с "Наполи". Украинский футболист заинтересовал руководство и тренерский штаб "адзурри".

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Также известно, что представители "Наполи" и донецкого "Шахтера" провели встречу, где уже обсудили трансфер Николая Матвиенко. По информации портала betnews365, "горняки" согласились продать своего защитника за 15 миллионов евро. Также "Шахтер" получит 10% от следующей продажи.

В прошлом сезоне Матвиенко сыграл в составе донецкого "Шахтера" 38 матчей (1 гол и 1 результативная передача).

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Николай Матвиенко
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Источник:
betnews365

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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
25.08.2020 в 14:16
Слабый игрок как по мне
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Инспектор ( )
25.08.2020 в 14:00
Слабенько. Бокасса и тот недоволен. 15 лимонов, маловато
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+1
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simargl (Чернигов)
25.08.2020 в 14:17
Думаешь Бокассу можно продать хотя бы на органы дороже ??)))
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
25.08.2020 в 13:51
Думаю ні у який Наполі вн не поїде, буде як степаненко до кінця кар'єри топтатися в шахтарі, на крайняк у оренду в Орендуполь.
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0
-3
aleks68
25.08.2020 в 14:09
отлижи у су.киса жертва аборта и не гавкай.кого продало твоё занюханное дЫнамо?
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
25.08.2020 в 13:37
Ох и дичь пишут,значит с Арсенала хотели 30лямов,а в Наполи за 15,ааххххз
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+2
0
Onside (Чернігів)
25.08.2020 в 13:54
Ну да, виглядає так що щонайменше одна з цифр недостовірна. Навіть з урахуванням того що зараз ціни на ринку футболістів впали через кризу
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+1
0
Kadbert (Energodar)
25.08.2020 в 13:37
4 ляма на transfermarkt
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+2
0


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