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Наполи вернется к варианту с Матвиенко, если продаст Кулибали в Сити

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы пока что не договорились

Наполи вернется к варианту с Матвиенко, если продаст Кулибали в Сити
Новина українською

"Наполи" вернется к вопросу покупки центрального защитника лишь после того, как оформит трансфер Калиду Кулибали, переговоры по которому ведет "Манчестер Сити".

По информации Corriere dello Sport, переговоры между клубами несколько застопорились так как стороны не могут прийти к общему знаменателю по цене на игрока. Неаполь хочет получить за футболиста 40 млн евро, а "Сити" предлагает 30 млн сразу и еще 5 в качестве возможных бонусов.

Впрочем, также сообщается, что переговоры скорее всего продолжатся и клубы вполне могут договориться.

При этом, "Наполи" начнет подыскивать нового центрбека только после ухода Кулибали. Итальянский клуб держит во внимании Николая Матвиенко из "Шахтера" и Сократиса Папастатопулоса из "Арсенала" и готов вернуться к проработке этих вариантов, если Кулибали все-таки перейдет в "Сити".

Напомним, что информация об интересе "Наполи" к украинцу появилась на прошлой неделе, хотя в прошлом сезоне СМИ активно сватали Матвиенко в лондонский "Арсенал".

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В статье: Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали Николай Матвиенко
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