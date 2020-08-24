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Наполи вернется к варианту с Матвиенко, если продаст Кулибали в Сити
Клубы пока что не договорились
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По информации Corriere dello Sport, переговоры между клубами несколько застопорились так как стороны не могут прийти к общему знаменателю по цене на игрока. Неаполь хочет получить за футболиста 40 млн евро, а "Сити" предлагает 30 млн сразу и еще 5 в качестве возможных бонусов.
Впрочем, также сообщается, что переговоры скорее всего продолжатся и клубы вполне могут договориться.
При этом, "Наполи" начнет подыскивать нового центрбека только после ухода Кулибали. Итальянский клуб держит во внимании Николая Матвиенко из "Шахтера" и Сократиса Папастатопулоса из "Арсенала" и готов вернуться к проработке этих вариантов, если Кулибали все-таки перейдет в "Сити".
Напомним, что