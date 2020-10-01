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Адриан: Клопп? Юрген – капитан нашего корабля
Звучит гордо
Голкипер "Ливерпуля" Адриан высказался о роли немецкого менеджера мерсисайдцев Юргена Клоппа в английской команде.
"Скажу вам честно: Клопп нам всем как отец. Юрген – капитан нашего корабля. Капитан не на расстоянии, а капитан изнутри. Ему нравится близко общаться с игроками, и, как вы можете заметить по его флэш-интервью и пресс-конференциям, у него крайне особенный характер".
"Он оказал мне полное доверие с самого начала, именно поэтому я и перешел в "Ливерпуль". Я всегда ощущал его доверие. Думаю, что каждый человек, который играет за "красных", разделяет мои мысли".
"Ливерпуль – большая семья, здесь великолепная раздевалка, большая история и невероятная философия. Алиссон – мой товарищ по команде и один из лучших вратарей мира на данный момент".
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