Адриан: Клопп? Юрген – капитан нашего корабля

Голкипер "Ливерпуля" Адриан высказался о роли немецкого менеджера мерсисайдцев Юргена Клоппа в английской команде.

"Скажу вам честно: Клопп нам всем как отец. Юрген – капитан нашего корабля. Капитан не на расстоянии, а капитан изнутри. Ему нравится близко общаться с игроками, и, как вы можете заметить по его флэш-интервью и пресс-конференциям, у него крайне особенный характер".

"Он оказал мне полное доверие с самого начала, именно поэтому я и перешел в "Ливерпуль". Я всегда ощущал его доверие. Думаю, что каждый человек, который играет за "красных", разделяет мои мысли".