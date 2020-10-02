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Подвиг имени Лено. ВИДЕО как Арсенал не пустил Ливерпуль в четвертьфинал Кубка лиги
Смотреть видео обзор матча Кубка английской лиги Ливерпуль - Арсенал, 1 октября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ливерпуль - Арсенал, которые встречались в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. Настоящим героем поединка стал немецкий вратарь канониров Бернд Лено. В течение игры он совершил несколько впечатляющих сейвов, а также отразил два 11-метровых удара. В следующем раунде Арсенал сыграет с Манчестер Сити.
Кубок английской лиги. 1/8 финала
1 октбяря. Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Ливерпуль - Арсенал 0:0
Серия пенальти - 4:5
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