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Манчестер Сити хочет подписать Дани Себальоса

Англия
(1 голосов)

Горожане ищут усиление состава

Манчестер Сити хочет подписать Дани Себальоса
Новина українською

Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который выступает в аренде в "Арсенале", может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Don Balon.

По данным источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. У Себальоса действующее соглашение с мадридцами до июня 2023-го года.

В сезоне-2020/21 Себальос провел за "Арсенал" 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Дани Себальос
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