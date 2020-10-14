Манчестер Сити хочет подписать Дани Себальоса

Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который выступает в аренде в "Арсенале", может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Don Balon.

По данным источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. У Себальоса действующее соглашение с мадридцами до июня 2023-го года.

В сезоне-2020/21 Себальос провел за "Арсенал" 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.