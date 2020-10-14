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Манчестер Сити хочет подписать Дани Себальоса
Горожане ищут усиление состава
Полузащитник "Реала" Дани Себальос, который выступает в аренде в "Арсенале", может стать игроком "Манчестер Сити", сообщает Don Balon.
По данным источника, в услугах 24-летнего испанца заинтересован главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола. У Себальоса действующее соглашение с мадридцами до июня 2023-го года.
В сезоне-2020/21 Себальос провел за "Арсенал" 6 матчей, на его счету 1 результативная передача.
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