АПЛ. Шеффилд Юнайтед и Фулхэм набирают первые очки в новом чемпионате

Гости проявили больше усилий для победы, чувствовалось у "Фулхэма" желание и настрой, чтобы убрать ноль в графе набранные очки. "Шеффилд" действовал более острожно, словно выжидал что-то, но мог вообще с треском провалиться в этой игре. Хороший матч провел Митрович (кроме одного эпизода, но про него позже), несколько возможностей было у серба, вот только забить никак не получалось.

Даже с пенальти Митрович не смог отправить мяч в сетку, спасла хозяев перекладина. А сам пенальти заработал Робинсон, зачем-то он сыграл рукой в своей штрафной площади. Главным героем встречи можно назвать Адемона Лукмана, который также выделялся на поле, обострял игру и забил гол - точный, сильный удар в самый угол получился у форварда.

Выстрел Лукмана мог стать победным для "коттеджеров", но Митрович на последних минутах встречи неудачно выносил мяч из своей штрафной, нарушил правила и арбитр назначил пенальти уже в ворота "Фулхэма". Приговор у "клинков" исполнял один из лидеров команды Билли Шарп. Все идеально - 1:1. Ничья вряд ли может устроить соперников, хотя большего они вряд ли заслужили.

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Бремелл Лейн (Шеффилд)

Шеффилд Юнайтед - Фулхэм Лондон 1:1

Голы: Шарп 85 (пен.) - Лукман 77

На 57-й минуте Митрович (Фулхэм) не реализовал пенальти

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 13. Лоу, 7. Ландстрем, 8. Берге, 16. Норвуд, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

Фулхэм: 1. Ареола, 13. Рим, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 10. Кэрни, 15. Лофтус-Чик, 29. Замбо-Ангисса, 9. Митрович, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

Предупреждения: Замбо-Ангисса 21 - Кавалейру 82