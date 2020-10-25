Уилшир близок к переезду в МЛС

Бывший полузащитник "Вест Хэма" и "Арсенала" Джек Уилшир близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в МЛС.

По информации Daily Mirror, у 28-летнего хавбека есть некоторые варианты в Европе, однако Джек склоняется к тому, чтобы отправиться за океан.

Статус Уилшира как свободного агента и его солидный опыт выступлений на клубном уровне привлёк внимание сразу нескольких клубов из МЛС.