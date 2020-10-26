АПЛ. Брайтон и Вест Бромвич победителя не выявили

Довольно курьезный гол в конце первого тайма забили "чайки", буквально затолкали мяч в ворота. Помог им Ливермол, который неудачно выбивал мяч. А в конце второго тайма Ахирн-Грант восстановил равновесие классным ударом с 20-ти метров. Чуть больше преимуществом владели гости и не заслуживали поражения. "Вест Бромвич" и "Брайтон" находятся недалеко от зоны вылета, поэтому дорожат каждым набранным очком.

АПЛ. Шестой тур

Брайтон - Вест Бромвич 1:1

Голы: Ливермор 40 (авт.) - Ахирн-Грант 83

Брайтон: 1. Райан, 15. Уэбстер, 34. Велтман, 2. Лампти, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 11. Марч, 14. Лаллана, 9. Мопе, 11. Троссар.

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 6. Аджайи, 14. Таунсенд, 20. Иванович, 18. Галлахер, 8. Ливермор, 11. Диангана, 17. Кровинович, 12. Перейра, 29. Ахирн-Грант.