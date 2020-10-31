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Диогу Жота: Я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру

Англия
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Португалец подвел итоги победы над "молотобойцами"

Диогу Жота: Я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру
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Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мыслями после победы над "Вест Хэмом" в матче 7-го тура АПЛ.

"Этот гол многое значит для меня. Наблюдая за матчами со скамейки, я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру. Самое важное – это победа, мы просто хотим побеждать. К счастью, в конце матча мне удалось найти свободную зону, а Шакири сделал отличный пас.

Я дважды начинал матч в стартовом составе к этому моменту. Это командная игра. Тренер определяет 11 человек, которые выйдут в основе, а нам нужно делать свою работу", - рассказал Жота.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Диогу Жота Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
BBC

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