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Диогу Жота: Я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру
Португалец подвел итоги победы над "молотобойцами"
Атакующий полузащитник "Ливерпуля" Диогу Жота поделился мыслями после
"Этот гол многое значит для меня. Наблюдая за матчами со скамейки, я всегда думаю о том, что я могу сделать, чтобы повлиять на игру. Самое важное – это победа, мы просто хотим побеждать. К счастью, в конце матча мне удалось найти свободную зону, а Шакири сделал отличный пас.
Я дважды начинал матч в стартовом составе к этому моменту. Это командная игра. Тренер определяет 11 человек, которые выйдут в основе, а нам нужно делать свою работу", - рассказал Жота.
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