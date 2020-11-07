Клопп нашел замену Ван Дейку в Италии

"Ливерпуль" рассматривает Милана Шкриньяра как потенциальную замену травмированному Вирджилу ван Дейка. Словак - трансферная цель английского клуба. Об этом сообщает ESPN.

Юрген Клопп продолжает искать нового центрального защитника из-за травмы голландца. Ван Дейк уже сделали операцию на колене. Ожидается, что он пропустит остаток сезона.

Трагичности ситуации добавляет то, что травмированы еще и Матип и Фабиньйо, которые неоднократно были партнерами нидерландца в центре защиты. Немецкий наставник "мерсисайдцев" уже попробовал на этой позиции Натаниэля Филлипса, который дебютировал за "Ливерпуль" в последнем матче АПЛ с "Вест Хэмом" и девятнадцатилетнего Риса Уильямса, который начинал два матча Лиги Чемпионов с стартового состава.

В текущем сезоне Шкриньяр провел всего два матча во всех турнирах за "Интер". Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarket оценивается в 50 млн евро.