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Клопп нашел замену Ван Дейку в Италии

Англия
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Нидерландца должен заменить Шкриньяр

Клопп нашел замену Ван Дейку в Италии
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"Ливерпуль" рассматривает Милана Шкриньяра как потенциальную замену травмированному Вирджилу ван Дейка. Словак - трансферная цель английского клуба. Об этом сообщает ESPN.

Юрген Клопп продолжает искать нового центрального защитника из-за травмы голландца. Ван Дейк уже сделали операцию на колене. Ожидается, что он пропустит остаток сезона.

Трагичности ситуации добавляет то, что травмированы еще и Матип и Фабиньйо, которые неоднократно были партнерами нидерландца в центре защиты. Немецкий наставник "мерсисайдцев" уже попробовал на этой позиции Натаниэля Филлипса, который дебютировал за "Ливерпуль" в последнем матче АПЛ с "Вест Хэмом" и девятнадцатилетнего Риса Уильямса, который начинал два матча Лиги Чемпионов с стартового состава.

В текущем сезоне Шкриньяр провел всего два матча во всех турнирах за "Интер". Трансферная стоимость игрока по данным портала Transfermarket оценивается в 50 млн евро.

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В статье: Интер (Милан) Вирджил ван Дейк Милан Шкриньяр
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Источник:
ESPN

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