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Гвардиола нашел замену Агуэро в Португалии
Испанский наставник хочет подписать Дарвина Нуньеса
Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе 21-летнего нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает The Telegraph.
Молодого форварда испанец рассматривает как потенциальную замену 32-летнему игроку "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Аргентинец проводит 10 сезон в составе "горожан". При условии, что он уйдет, на его место будет претендовать уругваец. Сам Агуэро рассказывал, что хочет завершить карьеру в родном "Индепедьенте"
Дарвин Нуньес только в сентябре перешел в "Бенфику" с "Альмерии" за 24 млн евро. В этом сезоне за "орлов" игрок провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11-ю результативными действиями: пять голов и шесть ассистов. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 18 млн евро.
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