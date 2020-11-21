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Гвардиола нашел замену Агуэро в Португалии

Англия
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Испанский наставник хочет подписать Дарвина Нуньеса

Гвардиола нашел замену Агуэро в Португалии
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Хосеп Гвардиола заинтересован в переходе 21-летнего нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает The Telegraph.

Молодого форварда испанец рассматривает как потенциальную замену 32-летнему игроку "Манчестер Сити" Серхио Агуэро. Аргентинец проводит 10 сезон в составе "горожан". При условии, что он уйдет, на его место будет претендовать уругваец. Сам Агуэро рассказывал, что хочет завершить карьеру в родном "Индепедьенте"

Дарвин Нуньес только в сентябре перешел в "Бенфику" с "Альмерии" за 24 млн евро. В этом сезоне за "орлов" игрок провел 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11-ю результативными действиями: пять голов и шесть ассистов. Контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до 2025 года. Его трансферная стоимость по данным портала Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро трансферы Манчестер Сити Дарвин Нуньес
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Источник:
The Telegraph

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