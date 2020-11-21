  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Астон Вилла уступает Брайтону
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Астон Вилла уступает Брайтону

Англия
(1 голосов)

Невероятно напряженное и неоднозначное получилось противостояние

АПЛ. Астон Вилла уступает Брайтону
UA-Футбол
Новина українською

С самого начала для хозяев все пошло не так. На пятой минуте Баркли получил травму и его заменил Траоре. Затем Лаллана отдал пас на ход Уэлбеку, который на крейсерской скорости убежал от защитников, вышел на свидание с голкипером и забил. "Астон Вилла" больше атаковала, создала больше голевых моментов, но не забила, а пропустила выпад (скоростную контратаку) "чаек".

В самом начале второго тайма хозяева вернули интригу в игру, отыгравшись. Навес со штрафного от Траоре, на дальней штанге один оказался Конса, который в одно касание и переправил мяч в сетку. Необходимо было развивать преимущество, бирмингемцы добавили и пошли вперед с особым вдохновением... однако снова пропустили. Гроос прострелил на Марча, который классно пробил в дальний угол - очень красивый получился мяч.

"Львы" продолжали атаковать, шли вперед ва-банк и были близки к тому, чтобы забить еще раз. Тем более, Лампти заработал вторую желтую и оставил "Брайтон" в меньшинстве. А наиболее реальный шанс восстановить статус-кво возник на 90+3 минуте, когда Марч сбил Трезеге, арбитр указал на точку. Затем рефери пересмотрел видеоповтор и почему-то отменил свое решение. Казалось, что фол очевидный. Тем не менее, чудом гости выстояли и увезли три очка из "Вилла Парк".

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Брайтон 0:1

Голы: Конса 47 - Уэлбек 12, Марч 56

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.

Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 5. Данк, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 14. Лаллана, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 18. Уэлбек.

Удаление: Лампти 90

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Брайтон энд Хоув Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...