АПЛ. Астон Вилла уступает Брайтону

С самого начала для хозяев все пошло не так. На пятой минуте Баркли получил травму и его заменил Траоре. Затем Лаллана отдал пас на ход Уэлбеку, который на крейсерской скорости убежал от защитников, вышел на свидание с голкипером и забил. "Астон Вилла" больше атаковала, создала больше голевых моментов, но не забила, а пропустила выпад (скоростную контратаку) "чаек".

В самом начале второго тайма хозяева вернули интригу в игру, отыгравшись. Навес со штрафного от Траоре, на дальней штанге один оказался Конса, который в одно касание и переправил мяч в сетку. Необходимо было развивать преимущество, бирмингемцы добавили и пошли вперед с особым вдохновением... однако снова пропустили. Гроос прострелил на Марча, который классно пробил в дальний угол - очень красивый получился мяч.

"Львы" продолжали атаковать, шли вперед ва-банк и были близки к тому, чтобы забить еще раз. Тем более, Лампти заработал вторую желтую и оставил "Брайтон" в меньшинстве. А наиболее реальный шанс восстановить статус-кво возник на 90+3 минуте, когда Марч сбил Трезеге, арбитр указал на точку. Затем рефери пересмотрел видеоповтор и почему-то отменил свое решение. Казалось, что фол очевидный. Тем не менее, чудом гости выстояли и увезли три очка из "Вилла Парк".

АПЛ. Девятый тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Брайтон 0:1

Голы: Конса 47 - Уэлбек 12, Марч 56

Астон Вилла: 26. Мартинес, 15. Конса, 18. Таргетт, 40. Мингс, 2. Кэш, 6. Дуглас Луис, 7. МакГинн, 10. Грилиш, 11. Уоткинс, 17. Хассан-Трезеге, 20. Баркли.

Брайтон: 1. Райан, 4. Уэбстер, 5. Данк, 2. Лампти, 3. Уайт, 8. Биссума, 14. Лаллана, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 18. Уэлбек.

Удаление: Лампти 90