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Артета: Беспокоит отсутствие голов. Должны принять эту ничью
Арсенал сыграл с Лидсом в нулевую ничью
Микель Артета прокомментировал ничейный результат в поединке с "Лидсом" в АПЛ и всего один забитый гол "Арсенала" в последних пяти матчах:
"Из-за результата матча возникают вопросы. Я никогда не доволен ничьей, но учитывая обстоятельства, мы берем очко и двигаемся дальше.
Шанс Сака был лучшим моментом в игре, и мы старались придерживаться нашего плана. Мы уступали на поле, однако не сдались после перерыва после удаления. Красная карточка Пепе была недопустимой. Недопустимой! На таком высоком уровне такого нельзя делать. Нам повезло не проиграть. Сложно играть целый тайм вдесятером.
Отсутствие голов - это наша проблема. Нам нужны голы, чтобы выигрывать матчи. Нам нужно создавать моменты и реализовывать их", - сказал Артета в интервью BBC.
После ничьи с подопечными Бьелсы "канониры" занимают 11-е место в АПЛ. Следующий матч чемпионата "Арсенал" проведет против "Вулверхэмптон" в Лондоне 26 ноября.
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