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Ман Сити готовится к трансферу Грилиша - де Брюйне одобрил кандидатуру
Гвардиола советовался с де Брюйне
Джек Грилиш может оказаться в "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола давно интересуется англичанином.
По данным The Independent, испанский тренер будет просить трансфер футболиста. Более того, Гвардиола успел пообщаться с де Брюйне, который встречался с Грилишом во время матчей сборных. Бельгиец высоко оценил талант Джека.
Контракт Джека с "Астон Виллой" заканчивается в 2025-м году - он оценивается в 45 миллионов портал Тransfermarkt.
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