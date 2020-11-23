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Ман Сити готовится к трансферу Грилиша - де Брюйне одобрил кандидатуру

Англия
(3 голосов)

Гвардиола советовался с де Брюйне

Ман Сити готовится к трансферу Грилиша - де Брюйне одобрил кандидатуру
UA-Футбол
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Джек Грилиш может оказаться в "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола давно интересуется англичанином.

По данным The Independent, испанский тренер будет просить трансфер футболиста. Более того, Гвардиола успел пообщаться с де Брюйне, который встречался с Грилишом во время матчей сборных. Бельгиец высоко оценил талант Джека.

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Контракт Джека с "Астон Виллой" заканчивается в 2025-м году - он оценивается в 45 миллионов портал Тransfermarkt.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити Джек Грилиш
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