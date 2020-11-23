Ман Сити готовится к трансферу Грилиша - де Брюйне одобрил кандидатуру

Джек Грилиш может оказаться в "Манчестер Сити". Наставник "горожан" Пеп Гвардиола давно интересуется англичанином.

По данным The Independent, испанский тренер будет просить трансфер футболиста. Более того, Гвардиола успел пообщаться с де Брюйне, который встречался с Грилишом во время матчей сборных. Бельгиец высоко оценил талант Джека.

Контракт Джека с "Астон Виллой" заканчивается в 2025-м году - он оценивается в 45 миллионов портал Тransfermarkt.