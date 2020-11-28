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Эвертон проиграл дома Лидсу впервые за 30 лет

Англия
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Длинная серия прервалась

Эвертон проиграл дома Лидсу впервые за 30 лет
Новина українською

После домашнего поражения "Эвертона" в матче 10-го тура АПЛ против "Лидса" (0:1) прервалась 30-летняя беспроигрышная серия "ирисок" на своем стадионе в матчах против "павлинов".

Эта серия составляла 14 матчей. Последний раз "Эвертон" проигрывал "Лидсу" еще в 1990 году.

Это уже четвертое поражение для подопечных Анчелотти в последних пяти встречах в АПЛ. Сейчас они занимают шестое место, имея 16 очков в активе. В то время как "Лидс" расположился на 11-ой позиции турнирной таблицы, заработав 14 зачетных пунктов.

В следующем туре чемпионата Англии "ириски" сыграют против "Бернли" в гостях. "Лидс", в свою очередь, посетит "Стэмфорд Бридж", где сыграет с "Челси".

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В статье: Карло Анчелотти Марсело Бьелса Эвертон (Ливерпуль) Лидс Юнайтед
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