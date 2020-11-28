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Эвертон проиграл дома Лидсу впервые за 30 лет
Длинная серия прервалась
После домашнего поражения "Эвертона" в матче 10-го тура АПЛ против "Лидса" (0:1) прервалась 30-летняя беспроигрышная серия "ирисок" на своем стадионе в матчах против "павлинов".
Эта серия составляла 14 матчей. Последний раз "Эвертон" проигрывал "Лидсу" еще в 1990 году.
Это уже четвертое поражение для подопечных Анчелотти в последних пяти встречах в АПЛ. Сейчас они занимают шестое место, имея 16 очков в активе. В то время как "Лидс" расположился на 11-ой позиции турнирной таблицы, заработав 14 зачетных пунктов.
В следующем туре чемпионата Англии "ириски" сыграют против "Бернли" в гостях. "Лидс", в свою очередь, посетит "Стэмфорд Бридж", где сыграет с "Челси".
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