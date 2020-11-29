Сульшер: Не думаю о новом контракте с МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что в данный момент не задумывается о новом контракте.

"В нашем деле все определяют результаты, и я лишь хочу, чтобы "Манчестер Юнайтед" становился лучше как команда и как клуб.

У меня всегда был очень хороший диалог с клубом. Ты должен мыслить на долгосрочную перспективу и на краткосрочную — и я бы никогда не подумал, что это мой шанс проявить себя или что все крутится вокруг меня. Это совершенно не так — каждое свое решение я принимаю на благо "Манчестер Юнайтед".

Меня волнуют лишь результаты, и если мы продолжим прогрессировать, у нас будут очень хорошие возможности, потому что эта команда обречена на успех", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.