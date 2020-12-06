Погба умеет! Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, которые встречались в 11-м туре английской Премьер-лиги. Молотобойцы выиграли первый тайм, забив после стандарта. Но после перерыва МЮ выровнял положение эффектным ударом Погба. Правда, есть вопрос – не вышел ли мяч перед этим за боковую линию. А дальше команда Сульшера дожала соперника голами Гринвуда и Рашфорда. МЮ поднялся на четвертую строчку, Вест Хэм - седьмой. Андрей Ярмоленко от коронавируса выздоровел, но участия в игре не принимал.

Чемпионат Англии. 11-й тур

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3

Голы: Соучек 38 - Погба 65, Гринвуд 68, Рашфорд 78