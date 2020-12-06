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Погба умеет! Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, 5 декабря 2020, Чемпионат Англии
Вашему вниманию видео обзор матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед, которые встречались в 11-м туре английской Премьер-лиги. Молотобойцы выиграли первый тайм, забив после стандарта. Но после перерыва МЮ выровнял положение эффектным ударом Погба. Правда, есть вопрос – не вышел ли мяч перед этим за боковую линию. А дальше команда Сульшера дожала соперника голами Гринвуда и Рашфорда. МЮ поднялся на четвертую строчку, Вест Хэм - седьмой. Андрей Ярмоленко от коронавируса выздоровел, но участия в игре не принимал.
Чемпионат Англии. 11-й тур
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:3
Голы: Соучек 38 - Погба 65, Гринвуд 68, Рашфорд 78
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