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Бруну Фернандеш - о вылете с ЛЧ: Мы были недостаточно хороши
Футболист расстроен, что так получилось
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш отреагировал на неудачное выступление команды в Лиге чемпионов. "Манчестер Юнайтед" в заключительном туре группового этапа уступил "РБ Лейпциг" (2:3) и не смог выйти в плей-офф турнира.
Манкунианцы набрали девять очков. Но этого оказалось недостаточно, чтобы занять первое или второе место. В следующую стадию вышли "РБ Лейпциг" и "ПСЖ", они набрали по 12 очков. "Манчестер Юнайтед" завершил выступление на третьем месте. Теперь английский клуб сыграет в Лиге Европы.
"Мы были недостаточно хороши. Нужно сделать гораздо больше, чтобы представлять такой большой клуб и играть с большими командами в Лиге чемпионов", — написал Фернандеш в своём "инстаграме".
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