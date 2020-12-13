Петр Чех сыграет за вторую команду Челси против Тоттенхэма

Советник тренерского штаба "аристократов", 38-летний чешский вратарь Петр Чех сыграет за резервную команду "Челси" (U-23) против "Тоттенхэма" в понедельник. Об этом сообщает The Athletic.

Несколько причин подтверждает сенсационное возвращение голкипера на поле. Во-первых, основной вратарь второй команды Лукас Бергстрем сыграл в субботу за команду U-18 а клуб не хочет, чтобы он принимал участие в матче еще раз без перерыва хотя бы в 48 часов.

Во-вторых, 19-летний Карло Жигер также в заявке и мог бы теоретически сыграть, но сейчас он тренируется с первой командой. Хорват сейчас котируется в списке вратарей выше Петра Чеха, который тоже занимается в основном составе "Челси". Поэтому при отсутствии Жигер и Бергстрема следующим вариантом остается именно "танкист".

Петр Чех официально завершил карьеру футболиста после финала Лиги Европы в 2019 году, в котором встречались "Челси" и "Арсенал". Тогда голкипер выступал именно за "канониров". А вот с 2004-го по 2015-й год игрок провел за "аристократов". В составе "синих" вратарь сыграл 494 матча, выиграв 17 трофеев.

В октябре 2019-го чех подписал контракт с британским хоккейным клубом "Гилфорд Феникс" и дебютировал уже 13 октября, отыграв весь матч. Тогда его команда победила со счетом 3:2 в серии буллитов.

Уже через год "Челси" внес в свою заявку на сезон Петра Чеха, который занимает должность советника тренерского штаба. Клуб объяснил это многими форс-мажорными ситуациями в период пандемии и таким образом решил перестраховаться.

Матч Английской Премьер Лиги 2 "Челси" U-23 - "Тоттенхэм" U-23 начнется в 21:00 в понедельник, 14 декабря. По регламенту в основном составе команд может выйти один вратарь и три полевых игроков старше 23 лет. Возраст остальных футболистов должен быть не выше этого порога.