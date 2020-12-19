Галлас: Арсеналу нужно назначить Виейра вместо Артеты

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас выразил мнение, что Патрик Виейра мог бы возглавить "канониров".

"Я не знаю ответа на вопрос, что происходит в "Арсенале". Возможно, проблема в том, что Артета неподходящий тренер. На мой взгляд, у него нет опыта для управления большим клубом.

Когда он пришел сюда, я был удивлен, даже с учетом того, что он был помощником Гвардиолы. Нужен опыт, чтобы руководить 25 игроками. Все давление на тебе, решения принимаешь ты. Некоторые игроки будут недовольны тем, что не играют, и понадобится опыт, чтобы решить этот вопрос.

Когда Артета заменил Эмери, мне казалось, что "Арсеналу" стоило выбрать Виейра. Я не знаю, насколько все было серьезно с Патриком и был ли он вообще в списке, но я удивился, что тогда его имя даже не упоминали.

У Патрика больше опыта, чем у Микеля, он тренировал в МЛС, в "Ницце". Он был капитаном "Арсенала" и очень хорошо знает клуб. Если придется увольнять Артету, "Арсеналу" нужно назначить Виейра ему на замену. Уверен, фанатам это понравится", – сказал Галлас Daily Mirror.