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Галлас: Арсеналу нужно назначить Виейра вместо Артеты

Англия
(1 голосов)
Галлас: Арсеналу нужно назначить Виейра вместо Артеты
Новина українською

Бывший защитник "Арсенала" Вильям Галлас выразил мнение, что Патрик Виейра мог бы возглавить "канониров".

"Я не знаю ответа на вопрос, что происходит в "Арсенале". Возможно, проблема в том, что Артета неподходящий тренер. На мой взгляд, у него нет опыта для управления большим клубом.

Когда он пришел сюда, я был удивлен, даже с учетом того, что он был помощником Гвардиолы. Нужен опыт, чтобы руководить 25 игроками. Все давление на тебе, решения принимаешь ты. Некоторые игроки будут недовольны тем, что не играют, и понадобится опыт, чтобы решить этот вопрос.

Когда Артета заменил Эмери, мне казалось, что "Арсеналу" стоило выбрать Виейра. Я не знаю, насколько все было серьезно с Патриком и был ли он вообще в списке, но я удивился, что тогда его имя даже не упоминали.

У Патрика больше опыта, чем у Микеля, он тренировал в МЛС, в "Ницце". Он был капитаном "Арсенала" и очень хорошо знает клуб. Если придется увольнять Артету, "Арсеналу" нужно назначить Виейра ему на замену. Уверен, фанатам это понравится", – сказал Галлас Daily Mirror.

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В статье: Патрик Виейра Арсенал (Лондон) Микель Артета Вильям Галлас
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Комментарии (2)
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Rostyslav Luchyshyn
19.12.2020 в 12:43
мда, був варіант взяти Анчелотті, треба було брати не до експериментів
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Cannabis Sativa (Луцк)
19.12.2020 в 12:40
И на кой им эти "арсеналовские" сердца? Если стоит задача вернуться в обойму лидеров АПЛ - нужно приглашать проверенных тренеров, топ-мастеров а-ля Конте, Аллегри, Почеттино. Тоттенхэм пошёл таким путем, и сейчас не ровня Арсеналу
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