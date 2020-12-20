АПЛ. Брайтон спасает ничью в матче с Шеффилд Юнайтед

Большую часть встречи "клинки" играли в меньшинстве, в конце первого тайма Джон Лундстрем нарушил правила, казалось, момент "заиграли", но помощники ВАР сообщили о грубом фоле главному судье. Красная игроку "Шеффилда". Хотя удаление совершенно не смутило гостей, продолжали обе команды поддерживать высокие скорости, было много борьбы и довольно много хороших голевых моментов. Забить не удавалось из-за технического брака.

И все же на 63-й минуте Богл решился на удар, получилось очень сильно, еще и с рикошетом от защитника, мяч залетел в сетку. "Юнайтед" действовал собрано и почти не ощущалось, что в меньшинстве играют гости. Правда, такую необходимую победу удержать не удалось. Уэлбек, который вышел на замену и усилил "чаек", забил мяч после одной из навал на ворота Рэмсдейла - 1:1.

В компенсированное время игра пошла на встречных курсах, хозяева могли забить еще один мяч, в перекладину попал снаряд, но это было бы несправедливо. А так поделили очки команды, хотя мировая не может устроить аутсайдеров. "Брайтон" удержал 16-е место, а "Шеффилд" всего с двумя очками замыкает турнирную таблицу.

АПЛ. 14-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1

Голы: Уэлбек 89 - Богл 63

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 8. Биссума, 14. Лаллана, 20. Марч, 7. Коннолли, 9. Мопе (Уэлбек 66), 11. Троссар.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 4. Флек, 7. Ландстрем, 22. Ампаду, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.

Предупреждения: Данк 33, Биссума 39 - Осборн 86, Берк 90

Удаления: Ландстрем 40