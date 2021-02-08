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Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21

Англия
(11 голосов)

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Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
UA-Футбол
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По итогам 23-го тура "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство. Во-первых, команда Гвардиолы разгромила действующего чемпиона, во-вторых, МЮ упустил победу над "Эвертоном". "Лестеру" не удалось воспользоваться осечкой "дьяволов", а вот "Челси" после прихода нового тренера подтянулись к зоне Лиги Чемпионов.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 22 15 5 2 43-14 +29 50
2 "Манчестер Юнайтед" 23 13 6 4 49-30 +19 45
3 "Лестер Сити" 23 13 4 6 39-25 +14 43
4 "Ливерпуль" 23 11 7 5 44-29 +15 40
5 "Челси" 23 11 6 6 38-24 +14 39
6 "Вест Хэм Юнайтед" 23 11 6 6 34-28 +6 39
7 Эвертон 21 11 4 6 34-28 +6 37
8 "Тоттенхэм" 22 10 6 6 36-22 +14 36
9 "Астон Вилла" 21 11 2 8 36-24 +12 35
10 "Арсенал" 23 9 4 10 27-23 +4 31
11 "Лидс Юнайтед" 21 9 2 10 36-38 -2 29
12 "Саутгемптон" 22 8 5 9 29-37 -8 29
13 "Кристал Пэлас" 22 8 5 9 27-37 -10 29
14 "Вулверхэмптон" 23 7 6 10 23-31 -8 27
15 "Брайтон энд Хоув Альбион" 23 5 10 8 25-30 -5 25
16 "Ньюкасл" 23 7 4 12 25-38 -13 25
17 "Бернли" 22 6 5 11 14-29 -15 23
18 "Фулхэм" 22 2 9 11 17-31 -14 15
19 "Вест Бромвич Альбион" 23 2 6 15 18-54 -36 12
20 "Шеффилд Юнайтед" 23 3 2 18 15-37 -22 11
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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Вест Бромвич Альбион Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед "Лестер Сити" Лидс Юнайтед
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Комментарии (53)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.02.2021 в 13:51
Інтрига в чемпіонаті Англії поступово вмирає. Не бачу команди, яка б завадила б стати МС знову чемпіоном. За Зміну можна порадіти. Із його поверненням в основу МС знов заграв по-чемпіонськи
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+2
0
мы за динамо (киев)
04.02.2021 в 10:38
ну ось! мю вже і за пеніс не вважають.
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0
-5
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Spokoyno (Киев)
28.01.2021 в 09:52
Перше коло позаду... Поки проглядається, що Ліверпуль втратив не тільки свого основного центбека та жагу до боротьби, а і майже всі шанси на чемпіонство... Буває так коли гра не йде! МЮ ще сирий... Тому питання чи зможе Гвардіола налаштувати своїх гравців не тільки добре грати, але і битися за результат у кожному матчі?
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+1
-5
Acsakal (Kharkov)
21.01.2021 в 08:53
Лестер теж круто йде.
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+1
0
Astor Astor (Одесса)
18.01.2021 в 00:05
Приятно видеть подтверждение своих слов - особенно когда от этих моих слов курочило всяких дегенератов :)). 1. В конце декабря тут написали, что Ливер - уверенно лидирует. Я в свою очередь заметил, что: а) Лидирует не просто Ливер, а - сразу ДВА клуба из Ливерпуля. б) И что такого не было очень давно и хрен кто так вот сходу вспомнит - когда такое вообще было! :)) 2. Также я добавил, что два Манчестерских клуба могут подвинуть один клуб из Ливерпуля уже в ближайшие несколько дней. И так бы скорее всего и произошло, но! Ман Сити пропустил тур из-за коронавируса :)). 3. А также я предположил, что ОЧЕНЬ скоро оба клуба из Манчестера дотянутся до печени и до второго клуба из Ливера! 4. И что мы видим СЕЙЧАС? Прошло всего 3 недели, а - ОБА клуба из Манчестера возглавляют турнирную таблицу! А где клубы из Ливерпуля? На 4-м и 6-м местах, где им и самое место! :)) При этом Ман Сити еще и сыграл на матче меньше Ливера :))). *** Вы, СКАузеры - можете сколько угодно СКАкать. Но по мозгам большинству моих минусаторов до меня - как вам, рагулям да майдаунам - до афроамериканских негров, которым вы так завидуете :)).
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+5
-23
avatar
Барселиниус (землянин)
19.01.2021 в 02:37
Поставил тебе на всякий случай плюс, большей частью из-за афроамериканских негров. )))
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+2
-15
avatar
Serega1111 (Киев)
19.01.2021 в 15:52
Дариан!!!, солнце, ты что ли???!! Здесь ведь только один юродивый был, который везде орал "Я,Я.Я" и все знал наверняка за полгода наперед....
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+12
-2
тутти-10 (Сумська область)
20.01.2021 в 07:53
Пріятно відєть???? Та з огляду на те, що ти тут навідригував, не здивуюся що ти й робив собі приятно поки писав. Довго ти свого гнома душив, бо списав багато. Кому треба, що ти колись замєтіл... P.S. Ти Одесою досі підписуєшся. Коли вже буде кострома, вєлікіє піздю...кі, зал..упово... Чи ще якісь йебєня? Не мучся тут. Тікай від біндер к бірьозкам
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+14
-1
мы за динамо (киев)
20.01.2021 в 15:23
та не трогай його. ( хоча сам інколи невтримуюсь) у нас тут і проміж себе завжди знайдеться за шо ще й не такого прогнать.
+3
-2
elektrikfan (Энергодар)
27.01.2021 в 19:11
Бывает,что мозги отличные,а человек г-но
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+1
0
Юра с Амура (Дніпро)
17.01.2021 в 20:52
Ребята, вы турнирную таблицу выносите отдельной новостью? Да они у вас должны висеть все, в постоянном доступе. Я, например, до сих пор пользуюсь сайтом Футбол на Куличках. Вот там таблицы и статистика! А вы... просто лента новостей.
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+4
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
17.01.2021 в 21:59
Нет, это просто шобы лишний раз пописдеть.
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+1
-11
Astor Astor (Одесса)
18.01.2021 в 00:20
Как раз пару дней назад хотел об этом написать. Тупость местного менеджмента просто удивляет. Вот я читаю новость про матчи Бундеслиги или АПЛ но таблицы - нет. Что я делаю? Иду на Кулички и смотрю таблицу. Там ее искать вовсе не нужно, ссылки на ведущие чемпионаты - прямо с главной. Когда был в разгаре Чемпионат Украины - все таблицы по всем лигам и кубкам я всегда смотрел на Терриконе. Ну это вообще смех - проигрывать такому любительскому сайту, как Террикон, у которого даже форума нет :)).
Ответить
+5
-16
OctoberFest (Голая Пристань)
19.01.2021 в 15:11
А) таблицы висят на главной. Для этого нужно просто протереть глаза и посмотреть. Б) каждая таблица на главной при клике на клуб ведёт в его статистику. В) в разделе каждой страны тоже есть таблицы. Когда хочется поныть, но при этом не хочется посмотреть самим на главную сайта, и появляются такие тупые вбросы. Я сам не понимаю, зачем нужны отдельно эти таблицы, если они есть со статистикой на сайте. Но теперь увидел, что не до всех доходит увидеть их НА ГЛАВНОЙ
+6
0
OctoberFest (Голая Пристань)
19.01.2021 в 15:19
Ну и да: я считаю, что для общения народа таблицу не зря отдельно вынесли. Можно поговорить не про отдельные матчи, а про таблицу в целом
+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
19.01.2021 в 16:39
"нужно просто протереть глаза" - там у него гноя скопилось полведра, так что тереть и тереть...
+5
0
sergio07 (Запоріжжя)
25.01.2021 в 08:50
Таблиця насправді є, дістатится до неї не дуже важко. Але, наприклад, таблиця бомбардирів що АПЛ, що Ла Ліги оновлюється геть нечасто. (((
0
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
20.01.2021 в 10:18
Погано прихована реклама того російського сайту; не знаю чому модератори цього не роблять, бо я б негайно заблокував цього коментатора.
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+5
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
17.01.2021 в 20:46
Нереально сильный чемпионат!!!
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+2
-4
Astor Astor (Одесса)
18.01.2021 в 00:26
Да, это - самый сильный чемпионат в мире, без вариантов. Второй - испанский.
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+4
-8
Dr. House (Подолье)
18.01.2021 в 12:20
Испанский сейчас не второй, его по зрелищности и по непредсказуемой борьбе за скудетто уже обошёл итальянский
+7
0
мы за динамо (киев)
14.01.2021 в 16:18
англійський футбол це ліверпуль та манчестер. моряки та робітничий пригород. там першоджерело .там традиції.
Ответить
+4
-1
Astor Astor (Одесса)
18.01.2021 в 00:27
Ливерпуль и Манчестер. Одесса и Донецк.
Ответить
0
-14
мы за динамо (киев)
18.01.2021 в 08:13
така собі звичка під когось рядитись. а по факту х.. з пальцем. пс одні вже й команду втратили, а другі домівку. шо в одних і в других майже нічого свого.
+8
0
can (Торонто, Львов)
25.01.2021 в 06:39
При всем уважении к Одессе, ты как всегда х..ни нагородил. При всем уважении к Черноморцу, ты как всегда х..рни нагородил. Ты идиот? Или действительно, Одесса в футбольном плане - лидер в Украине? Донецк - да, но при чем тут Одесса, адекватных жителей, которой люблю и уважаю. Даже друзья есть, но адекватные. Ты - просто ватное существо, ненавидещее все, что есть хорошего в Украине, включая тренеров и игроков сборной если они не из Донецка. Х...р на тебя. Сам видишь, как большинство форумчан к тебе относятся.
+2
0
avatar
Spokoyno (Киев)
14.01.2021 в 10:14
Так буває, коли лояльність арбітрів приносить зиск. Останній матч... за прямий випад в гомілку суперника навіть подивившись "шоу" суддя не наважився показати червону червоному... І МЮ вдалося реалізувати свою перевагу в класі гравців. З Ліверпулем та МС так не лояльнічають і вони отримують своє. Тобто кожен провал, це максимум нічия, а то і програш.
Ответить
+1
-7
avatar
Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:25
МЮ - это СИЛА!
Ответить
+2
-3
Просто Квашин (Харьков)
25.01.2021 в 11:10
Будешь дрочить на два клуба ???!!!!
Ответить
+2
-1
Astor Astor (Одесса)
13.01.2021 в 11:27
То, что я писал пару недель назад - когда таблицу возглавляли 2 клуба из Ливерпуля. Что совсем скоро их могут обойти два клуба из Манчестера :)). Один уже обошел, ждем Сити :)). Сейчас глорики Ливера наминусуют, болезные :)).
Ответить
+5
-15
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2021 в 14:56
Тебя минусуют потому что лишнехромосомный Окурок и твое мнение здесь всем пофиг
Ответить
+9
-7
Dr. House (Подолье)
13.01.2021 в 14:57
А чё, я этому однобороздному плюс поставил, пусть из лаптей от радости выпрыгивает)))
+4
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:22
На тебе, полубороздный, минус, огорчись.
+3
-14
avatar
Kolibri (Киевоград)
13.01.2021 в 09:01
Это Англия!
Ответить
+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
05.01.2021 в 20:22
Дьяволы вперёд! Бейте драконов! Загоните их в страну драконью!
Ответить
+1
-3
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 11:49
Хто за МЮ Red Devils the best english football team!!!
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:28
МU - the BEST!!!
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 14:05
Никто не надеялся на МЮ и вот опять.
Ответить
+2
-10
Мистер Блин (Хмельницкий)
02.01.2021 в 14:23
спілкуйся 'правильно'!.. зліва про пацюків розказуєш, а тут же справа сам звиздиш по-кремлівськи!.. або змінюй своє ставлення до проблеми, або закінчуй вже цей новорічний марафон, здоровіший будеш!
Ответить
+5
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 16:01
Хм.. Такой ник, а шуток не понимает.
+1
-10
avatar
Blackboria (Тернопіль)
14.01.2021 в 19:46
Слухай, Містер правильний ти наш, а якою мовою написана назва твого міста у тебе в імені?
+3
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:57
Друзі, на нашому форумі завівся кремлівський пацюк, начебто з Вінниці. Замість зате, він пише зато. Ганьба! На палю його! Слава Україні! Навіки слава! Смерть її ворогам!
Ответить
+2
-16
мы за динамо (киев)
31.12.2020 в 13:18
мю зробив сенсацію. принаймні для мене. хоча це лише те що від них завжди вимагається. з поверненням.
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+4
-4
avatar
victor1306 (Мадрид)
28.12.2020 в 18:45
От вам і графство Мерсисайд :)
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+2
-2
Astor Astor (Одесса)
28.12.2020 в 04:11
Я бы даже сказал, что ДВЕ команды из Ливерпуля возглавляют турнирную таблицу :). Когда такое было в последний раз - наверное вот сходу никто и не ответит :). Но расслабляться мерсисайдцам не приходится - уже сегодня-завтра ОБЕ команды из Манчестера могут синхронно обойти Эвертон и выйти на 2-3 места. А там уже и до печени Ливера совсем немного останется :). Тем более что у манкунианцев еще и по матчу в запасе в сравнении со скаузерами.
Ответить
+1
-11
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:47
Ответить
+1
-11
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.12.2020 в 00:09
В Лівера одна поразка, але зато яка!)))
Ответить
+7
-4
vlotko (Броди)
27.12.2020 в 20:52
Швидше треба спитати, як Арсенал опинився на 15 позиції?
Ответить
+4
-2
avatar
dimonxman again (London)
18.01.2021 в 15:51
Ну, они сильно хотели в отставку Венгера, мол развития с ним нет. Вот и получили "развитие".Могу еще несколько добавить интересных странностей - Bolton Wanderers, которые постоянно боролись за лигу чемпионов уже в английской League 2 (как наша лига 4!!!), борются за выживание чтоб не попасть в региональную лигу; Халл Сити еще пару лет назад Челси дрюкал и был в зоне ЛЧ теперь в League 1 (наша лига 3), там же и Портсмут (за который Девид Джеймс играл), Виган, Чарлтон и Сандерленд. Как все быстро может изменится и как быстро клубы падают в бездну... Особенно Болтон.
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 10:05
Болтон Вондерерс Сема Аллардайса Юссі Яаскелайнен, Іван Кампо, Кевін Нолан, Ель-Хаджі Діуф, Рікардо Важ Те, Гарі Спід, Кевін Девіс...Ніколя Анелька, Гарі Кехілл - пізніше суперкоманда була...дуже шкода Болтон...
+4
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.12.2020 в 22:57
А Астон-Вілла як потрапила на 5-те місце?
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+3
-7
skopa (Харьков)
27.12.2020 в 21:05
Вообще, по потерянным АВ на втором.И в ее составе лучший на сегодня плеймейкер АПЛ...
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+2
-8
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Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:49
+1
-9
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.12.2020 в 21:43
Астон Вілла повертається на рівень сезонів 2007-2010 коли на чолі з Мартіном О'Нілом віллани щосезону фінішували у зоні КУЄФА/ЛЄ, займаючи 5-6 місця на пару з Евертоном і до появи потужного МанСіті (на арабських нафтодоларах), претендували на 4 місце (квал. ЛЧ), особливо сезон 2008-2009 (Арсенал Венгера ледве обігнав бірмінгемський клуб), от та Астон Вілла у складі Ешлі Янга, Габріеля Агбонлахора, Джона Карью, Джеймса Мілнера, Стіляна Петрова реально вражала якісною грою я тільки обома руками за, аби Астон Вілла у цьому сезоні нав'язала і ВИГРАЛА боротьбу за чемпіонство АПЛ Ліверпулю (на МанСіті сподіватися схоже вже не варто)
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+6
-3


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