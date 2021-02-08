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Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
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По итогам 23-го тура "Манчестер Сити" укрепил свое лидерство. Во-первых, команда Гвардиолы разгромила действующего чемпиона, во-вторых, МЮ упустил победу над "Эвертоном". "Лестеру" не удалось воспользоваться осечкой "дьяволов", а вот "Челси" после прихода нового тренера подтянулись к зоне Лиги Чемпионов.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|22
|15
|5
|2
|43-14
|+29
|50
|2
|"Манчестер Юнайтед"
|23
|13
|6
|4
|49-30
|+19
|45
|3
|"Лестер Сити"
|23
|13
|4
|6
|39-25
|+14
|43
|4
|"Ливерпуль"
|23
|11
|7
|5
|44-29
|+15
|40
|5
|"Челси"
|23
|11
|6
|6
|38-24
|+14
|39
|6
|"Вест Хэм Юнайтед"
|23
|11
|6
|6
|34-28
|+6
|39
|7
|Эвертон
|21
|11
|4
|6
|34-28
|+6
|37
|8
|"Тоттенхэм"
|22
|10
|6
|6
|36-22
|+14
|36
|9
|"Астон Вилла"
|21
|11
|2
|8
|36-24
|+12
|35
|10
|"Арсенал"
|23
|9
|4
|10
|27-23
|+4
|31
|11
|"Лидс Юнайтед"
|21
|9
|2
|10
|36-38
|-2
|29
|12
|"Саутгемптон"
|22
|8
|5
|9
|29-37
|-8
|29
|13
|"Кристал Пэлас"
|22
|8
|5
|9
|27-37
|-10
|29
|14
|"Вулверхэмптон"
|23
|7
|6
|10
|23-31
|-8
|27
|15
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|23
|5
|10
|8
|25-30
|-5
|25
|16
|"Ньюкасл"
|23
|7
|4
|12
|25-38
|-13
|25
|17
|"Бернли"
|22
|6
|5
|11
|14-29
|-15
|23
|18
|"Фулхэм"
|22
|2
|9
|11
|17-31
|-14
|15
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|23
|2
|6
|15
|18-54
|-36
|12
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|23
|3
|2
|18
|15-37
|-22
|11
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Комментарии (53)
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Spokoyno (Киев)
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Acsakal (Kharkov)
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elektrikfan (Энергодар)
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-1
Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:28
0
0
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 14:05
Ответить
+2
-10
Мистер Блин (Хмельницкий)
02.01.2021 в 14:23
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+5
-5
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 16:01
+1
-10
Blackboria (Тернопіль)
14.01.2021 в 19:46
+3
-8
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:57
Ответить
+2
-16
мы за динамо (киев)
31.12.2020 в 13:18
Ответить
+4
-4
victor1306 (Мадрид)
28.12.2020 в 18:45
Ответить
+2
-2
Astor Astor (Одесса)
28.12.2020 в 04:11
Ответить
+1
-11
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:47
Ответить
+1
-11
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.12.2020 в 00:09
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+7
-4
vlotko (Броди)
27.12.2020 в 20:52
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+4
-2
dimonxman again (London)
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+1
0
Alex7Chapman (Кропивницький)
25.01.2021 в 10:05
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0
Alex_ForzaMilan (Київ)
26.12.2020 в 22:57
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+3
-7
skopa (Харьков)
27.12.2020 в 21:05
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+2
-8
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:49
+1
-9
Alex7Chapman (Кропивницький)
28.12.2020 в 21:43
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+6
-3
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