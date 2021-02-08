Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21

Приятно видеть подтверждение своих слов - особенно когда от этих моих слов курочило всяких дегенератов :)). 1. В конце декабря тут написали, что Ливер - уверенно лидирует. Я в свою очередь заметил, что: а) Лидирует не просто Ливер, а - сразу ДВА клуба из Ливерпуля. б) И что такого не было очень давно и хрен кто так вот сходу вспомнит - когда такое вообще было! :)) 2. Также я добавил, что два Манчестерских клуба могут подвинуть один клуб из Ливерпуля уже в ближайшие несколько дней. И так бы скорее всего и произошло, но! Ман Сити пропустил тур из-за коронавируса :)). 3. А также я предположил, что ОЧЕНЬ скоро оба клуба из Манчестера дотянутся до печени и до второго клуба из Ливера! 4. И что мы видим СЕЙЧАС? Прошло всего 3 недели, а - ОБА клуба из Манчестера возглавляют турнирную таблицу! А где клубы из Ливерпуля? На 4-м и 6-м местах, где им и самое место! :)) При этом Ман Сити еще и сыграл на матче меньше Ливера :))). *** Вы, СКАузеры - можете сколько угодно СКАкать. Но по мозгам большинству моих минусаторов до меня - как вам, рагулям да майдаунам - до афроамериканских негров, которым вы так завидуете :)).