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Вратарскую триумф. Ньюкасл - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Ньюкасл - Ливерпуль, чемпионат Англии, 30 декабря 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл - Ливерпуль, которые встречались в 16-м туре. Впервые в текущем сезоне команда Клоппа не смогла забить сопернику по чемпионату. Однако это не тот случай, когда игра была скучной - форвардам не везло, но и отлично играли голкиперы. И не только страж ворот Ньюкасла Дэрлоу, но и кипер Ливерпуля Алиссон. Красные лидируют в чемпионате, опережая МЮ на три очка, но у команды Сульшера игра в запасе.
Английская Премьер-лига. 16-й тур
Ньюкасл - Ливерпуль 0:0
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