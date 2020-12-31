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Вратарскую триумф. Ньюкасл - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ньюкасл - Ливерпуль, чемпионат Англии, 30 декабря 2020

Вратарскую триумф. Ньюкасл - Ливерпуль 0:0. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Ньюкасл - Ливерпуль, которые встречались в 16-м туре. Впервые в текущем сезоне команда Клоппа не смогла забить сопернику по чемпионату. Однако это не тот случай, когда игра была скучной - форвардам не везло, но и отлично играли голкиперы. И не только страж ворот Ньюкасла Дэрлоу, но и кипер Ливерпуля Алиссон. Красные лидируют в чемпионате, опережая МЮ на три очка, но у команды Сульшера игра в запасе.

Английская Премьер-лига. 16-й тур
Ньюкасл - Ливерпуль 0:0

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В статье: Ливерпуль "Ньюкасл"
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