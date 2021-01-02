АПЛ. Брайтон и Вулверхэмптон расписывают феерическую ничью

"Чайки" великолепно начали игру, создав несколько хороших моментов и забив быстрый гол. Чувствовалось, что "Брайтону" необходимы три очка. Троссард навесил в штрафную и Конноли "поймал" мач, голкипер не успевал, впрочем, хозяевам почти идеально получилось разыграть эту комбинацию.

Развить свое преимущество подопечные Грэма Поттера не смогли, более того, отдали инициативу сопернику. "Волки" воспользовались чуть ли не первым своим голевым моментом - Семеду навесил на Саисса, который ударом головой вогнал мяч в сетку. Как оказалось, это было только начало. "Вулверхэмптон" почувствовал "вкус крови" и набросился на хозяев встречи, которые откровенно растерялись.

Еще два курьезных мяча залетели в ворота "Брайтона". Сначала Берн неуклюже срезал мяч в собственные ворота, довольно простая была ситуация, игрок банально не разобрался в ней. А в конце первого тайма Берн привез пенальти, Невеш без особых проблем реализовал этот шанс.

К чести "чаек" необходимо признать, что они не сдались. Во втором тайме хозяева добавили и смогли вернуть интригу в противостояние на 47-й минуте. Снова пенальти, снова в те самые ворота, но их уже защищал другой голкипер - Патрисиу не удалось взять удар Мопе - 2:3.

"Вулверхэмптон" слабее провел второй тайм, чем первый, хотя и мог забивать четвертый мяч. "Брайтон" рисковал, шел вперед и оголял тылы, наверное, не случайно хозяева отыгрались. Прошел еще один навес от Троссарда и Данк удачно замкнул выверенный пас. В компенсированное время Отасоуи с близкого расстояния не попал по воротам, мог вывести "волков" вперед, хотя ничья кажется наиболее справедливым итогом этого боевого матча.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: Амекс (Брайтон)

Брайтон - Вулверхэмптон 3:3

Голы: Коннолли 13, Мопе 47 (пен.), Данк 70 - Саисс 19, Берн 34 (авт.), Невеш 44 (авт.)

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 20. Марч, 7. Коннолли, 9. Мопе, 11. Троссар.

Вулверхэмптон: 11. Патрисиу, 16. Коуди, 22. Семеду, 3. Аит-Нури, 20. Витинья, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 37. Траоре, 7. Педру, 17. Силва.

Предупреждения: Биссума 22, Берн 58 - Семеду 90