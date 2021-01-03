Год новый, Кейн и Сон те же. Тоттенхэм - Лидс 3:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Тоттенхэм - Лидс, которые встречались в 17-м туре английской Премьер-лиги. После серии без побед команда Моуриньо наконец получила три очка и сделала это весьма убедительно. Жертвой стал Лидс. Конечно, в составе Тоттенхэма зажигали Гарри Кейн и Сон Хин Мин, первый забил свой десятый гол и отдал 11-й ассист, у второго 12 мячей и пять результативных передач в сезоне! Победа позволила шпорам вернуться в тройку лидеров чемпионата.

Английская Премьер-лига. 17-й тур

Тоттенхэм - Лидс 3:0

Голы: Кейн Кейн 29 пен., Сон 43, Алдервейрельд 50