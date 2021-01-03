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The Athletic: Челси готовится к увольнению Лэмпарда

Англия
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Результаты синих сейчас явно не самые лучшие

The Athletic: Челси готовится к увольнению Лэмпарда

"Челси" начал искать альтернативу своему главному наставнику Фрэнку Лэмпарду. Об этом сообщает The Athletic.

Такой вариант рассматривался и до поражения от "Манчестер Сити" (1:3), однако после матча дела англичанина ухудшились еще больше. Нет временных рамок, когда именно он может быть уволен. По информации источника не исключено, что он продолжит руководить "синими". Однако во время эпохи Романа Абрамовича, как только возникали такие разговоры, то со временем они ставали реальностью.

В "Челси" всего одна победа за последние шесть матчей. Команда сейчас располагается на восьмом месте АПЛ, уступая лидерам АПЛ "Ливерпулю" и "Манчестер Юнайтед" семью очками.

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В статье: Роман Абрамович Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ
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Источник:
The Athletic

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