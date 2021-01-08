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Матч Ливерпуль - Астон Вилла состоится в назначенное время

Англия
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Хозяева выпустят игроков молодежного состава

Матч Ливерпуль - Астон Вилла состоится в назначенное время
Новина українською

"Астон Вилла" в своём "твиттере" объявила, что матч 1/32 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" состоится в назначенное время.

Ранее в бирмингемской команде была выявлена вспышка коронавируса, что поставило под угрозу проведение встречи с мерсисайдцами. Большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены, после чего руководство приняло решение закрыть тренировочную базу.

Согласно действующим в Англии правилам матч должен состояться, если команды могут внести в заявку 14 игроков. Сообщалось, что хозяева сегодняшней встречи выпустят на поле футболистов молодёжного состава.

Матч "Астон Вилла" – "Ливерпуль" пройдёт сегодня, 8 января, на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Астон Вилла
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