Матч Ливерпуль - Астон Вилла состоится в назначенное время

"Астон Вилла" в своём "твиттере" объявила, что матч 1/32 финала Кубка Англии с "Ливерпулем" состоится в назначенное время.

Ранее в бирмингемской команде была выявлена вспышка коронавируса, что поставило под угрозу проведение встречи с мерсисайдцами. Большое количество футболистов и членов персонала команды оказались заражены, после чего руководство приняло решение закрыть тренировочную базу.

Согласно действующим в Англии правилам матч должен состояться, если команды могут внести в заявку 14 игроков. Сообщалось, что хозяева сегодняшней встречи выпустят на поле футболистов молодёжного состава.

Матч "Астон Вилла" – "Ливерпуль" пройдёт сегодня, 8 января, на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.