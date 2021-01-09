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Сульшер: Я говорю и повторяю ван де Беку, насколько мы его высоко оцениваем
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" прокомментировал текущее состояние дел летнего новичка команды Донни ван де Бека:
"Есть много примеров того, как игрокам, даже и качественным, нужно немного времени для адаптации. И у нас есть такие примеры, и в других клубов.
Понятно, что люди, которые хотят Донни только лучшего, не будут молчать в такой ситуации. Он сыграет с "Уотфордом". Это еще один шанс для него, и да, я говорил с ним, повторял и давал ему понять, насколько высоко мы его оцениваем", - сказал Сульшер.
В этом сезоне ван де Бек провел 20 матчей во всех турнирах, но только в восьми появившись в основном составе (дважды в АПЛ). На его счету по одному голу и ассисту и всего три полных проведены встречи. Напомним, нидерландец перешел в "Манчестер Юнайтед" с "Аякса" в сентябре прошлого года за 39 млн евро.
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