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Фернандеш: Я перешел бы в Манчестер Юнайтед и без советов Роналду, однако всегда лучше такое обсудить с ним
Одинаковое начало карьеры для обоих
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал о разговорах с Криштиану Роналду на счет его трансфера в английский клуб из "Спортинга" в феврале прошлого года:
"Да, я разговаривал с ним, потому что он знает клуб лучше меня. Советы от него были важны для меня. Я думаю, что перешел бы в "Манчестер Юнайтед" и без его слов, но всегда лучше обсудить это с Криштиану.
Мы просто разговаривали о клубе, о том, насколько "Юнайтед" велик, как хорошо он мне подойдет. Говорили о возможности присоединиться к столь значимому клубу. Получить возможность побороться за трофеи. Это самый главный совет из тех, что он мне дал.
Он сказал: "Просто иди и получи удовольствие. Ты полюбишь фанатов, они полюбят тебя, так что просто постарайся получать удовольствие от игры, и ты проявишь свои лучшие качества", - сказал Бруно.
Фернандеш присоединился к "Манчестер Юнайтед" в феврале прошлого года. С тех пор он провел за клуб 47 матчей, записав в свой актив 27 голов и 17 ассистов. Transfermarkt оценивает игрока в 90 млн евро.
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